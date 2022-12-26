Алькараc сравнялся с Медведевым по количеству недель в качестве №1

Теги рейтинги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас проводит 16-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

19-летний испанец после победы на US Open стал 28-м и самым молодым №1 в истории. Сегодня он сравнялся с Даниилом Медведевым по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга.

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10 комментариев

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costa0545
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Такой же, халиф на час)))
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Эль Иберико
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Заслужил
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Ivan Ivanych
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Было бы с чем равняться...
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Диономис
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Теорема эскобара для этой ветки.
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hsmshhzfn5
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Вовремя Алькарас стал номером один. В том числе из-за того, что перед межсезоньем. Так рекорды локальные и ставят.)
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Диономис
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Ответ Великий Алонсо
Да Даня наш вообще бездарь, самая слабая 1 ракетка в истории тенниса
Алькарас поспорит. На выставках Карлос еще хуже выступил.
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Диономис
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У них на 2х в качестве номер1 есть Хотя бы 5 побед?)
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Сергей Чугунников
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А по росту слабо сравняться? Во-во, тотоже. Пока до 198 см не вырастет, серьезных разговоров быть не может. Конечно, легко быть первой ракеткой мира 185-187 см. ростом. Вот вырастет, там и поглядим.
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IrbIS
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ну это скорее негативная характеристика, гордиться тут нечем
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Великий Алонсо
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Да Даня наш вообще бездарь, самая слабая 1 ракетка в истории тенниса
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