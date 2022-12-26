Алькараc сравнялся с Медведевым по количеству недель в качестве №1

Карлос Алькарас проводит 16-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

19-летний испанец после победы на US Open стал 28-м и самым молодым №1 в истории. Сегодня он сравнялся с Даниилом Медведевым по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга.

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