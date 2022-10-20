Самсонова, выигравшая с августа 3 титула: «Удивительно, что мне удалось сделать за последние три месяца»

22-я ракетка мира прокомментировала первую в карьере победу над соперницей из топ-5. В Гвадалахаре она обыграла (6:4, 2:6, 6:2).

«Я старалась агрессивнее играть на первой подаче, включаться первой и агрессивнее играть на второй подаче и на приеме. Такую я ставила цель.

Сегодня мы провели потрясающий матч. Очень трудно играть против Арины. Я считаю ее потрясающим игроком. Я выхожу на корт и стараюсь показать максимум, и сегодня был мой день.

Я безумно рада. Удивительно, что мне удалось сделать за последние три месяца. Это невероятно. Я стараюсь сохранять концентрацию до конца».

С августа Самсонова выиграла три турнира и вышла во вторую неделю US Open. Теперь она поборется с Мари Бузковой.

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