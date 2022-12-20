Феррер о назначении капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса: «Я бы не принял эту должность, если бы этого не хотели игроки»

Теги Рафаэль Надаль Давид Феррер сборная Испании Кубок Дэвиса ATP Теннис

Бывшая третья ракетка мира Давид Феррер прокомментировал назначение на должность капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса.

«Я бы не принял эту должность, если бы этого не хотели игроки. Сейчас подходящее время, я уже давно на пенсии, и мне это нравится. Мне было несложно принять решение. Я обсудил его с близкими и с игроками.

Главное – это игроки, а у Испании выдающаяся плеяда теннисистов, начиная с Рафы Надаля, с которым легче выиграть Кубок Дэвиса, хотя требуется единство команды. У нас это есть. Как капитан я сделаю все возможное, чтобы прибавить и выступить максимально успешно».

Также Феррер высказался о возможном возвращении Надаля в команду.

«Ни в коем случае этого не исключаю, и когда придет время, я с ним поговорю. Я полностью его поддержу, независимо от того, будет он участвовать или нет. Если кто и заслуживает доверия без всяких сомнений, так это Рафа».

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