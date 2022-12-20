Феррер о назначении капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса: «Я бы не принял эту должность, если бы этого не хотели игроки»

Бывшая третья ракетка мира прокомментировал назначение на должность капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса.

«Я бы не принял эту должность, если бы этого не хотели игроки. Сейчас подходящее время, я уже давно на пенсии, и мне это нравится. Мне было несложно принять решение. Я обсудил его с близкими и с игроками.

Главное – это игроки, а у Испании выдающаяся плеяда теннисистов, начиная с Рафы Надаля, с которым легче выиграть , хотя требуется единство команды. У нас это есть. Как капитан я сделаю все возможное, чтобы прибавить и выступить максимально успешно».

Также Феррер высказался о возможном возвращении Надаля в команду.

«Ни в коем случае этого не исключаю, и когда придет время, я с ним поговорю. Я полностью его поддержу, независимо от того, будет он участвовать или нет. Если кто и заслуживает доверия без всяких сомнений, так это Рафа».

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