Возняцки о дружбе с Сереной: «Она всегда первая звонила, когда у меня случались неприятности. Я это очень ценю»

Каролин Возняцки рассказала об отношениях с Сереной Уильямс.

«Играть с ней одновременно было тяжело, потому что было много турниров WTA и «Больших шлемов», которые, как мне казалось, я могла бы выиграть, если бы не она, но в то же время огромная честь. Было так здорово каждый раз делить с ней корт – ведь я играла с лучшей теннисисткой в истории.

Было невероятно соперничать с ней, а в процессе я еще и обрела подругу на всю жизнь.

Она прекрасный человек – не только величайшая теннисистка в истории и самая сильная соперница в моей карьере, которая заставляла меня и других девушек совершенствоваться и играть лучше. Но вне корта она еще и очень внимательный человек. Она всегда первая звонила мне и спрашивала, все ли в порядке, когда у меня случались неприятности. Я это очень ценю».

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