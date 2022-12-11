Каролин Возняцки: «Не думаю, что мы снова увидим Серену в туре»

Чемпионка Australian Open-2018 Каролин Возняцки считает, что Серена Уильямс не вернется в профессиональный тур.

«Я так не думаю. Если она сыграет выставочный матч, это будет удача, но я не думаю, что мы снова увидим ее в туре. Просто столько всего происходит, мне кажется, она очень любит теннис, он был ее жизнью на протяжении стольких лет, но в то же время у нее много дел. Я пытаюсь ее поймать, на этой неделе она в Майами, я такая: «Давай выпьем кофе, давай поужинаем». Она очень занята, и я не думаю, что мы снова увидим ее на профессиональном корте».

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