Новак Джокович: «Я работаю, как и все в туре, может, даже больше, чем другие, потому что знаю, что 35 лет – это не то же самое, что 25 или 15»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о подготовке к новому сезону.

«Я работаю, как и все в ATP-туре, может, даже больше, чем другие, потому что знаю, что 35 лет – это не то же самое, что 25 или 15. Приходится адаптироваться к разнице в возрасте и бороться с молодыми ребятами, которые стремятся к успеху, мотивированы и очень сильны. Я все еще в строю и чувствую, что молод, как и они.

Этот сезон был для меня очень сложным на многих уровнях. Все началось неожиданно, раньше я никогда не сталкивался ни с чем подобным, поэтому мне потребовалось несколько месяцев, чтобы найти на корте душевное, физическое и эмоциональное равновесие и играть так, как я хочу. У меня не было полноценного сезона, случались взлеты и падения, были разминки, подготовка, а потом отдых, поэтому я рад, что несколько месяцев в году играл на высоком уровне, особенно в зале.

Форма пришла в нужное время, потому что я хотел достойно закончить сезон и сохранить хорошие кондиции на следующий год. В этом году я не вымотался, как в некоторых предыдущих сезонах, может, потому что мало играл, поэтому я с нетерпением жду начала нового сезона и хочу добиться положительных результатов».

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