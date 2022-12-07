Хачанов будет запасным на турнире в Саудовской Аравии. Он потренировался с Берреттини

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Карен Хачанов, Григор Димитров и Майкл Ммо стали запасными на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.

Сегодня Хачанов провел тренировку с Маттео Берреттини.

 

В Эр-Рияде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Доминик ТимСтэн Вавринка, Ник Кириос, Тэйлор Фриц, Кэмерон Норри, Хуберт Хуркач, Берреттини и Доминик Штрикер. 

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