Хачанов будет запасным на турнире в Саудовской Аравии. Он потренировался с Берреттини

, и Майкл Ммо стали запасными на выставочном турнире в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.

Сегодня Хачанов провел тренировку с .

В Эр-Рияде выступят , , Александр Зверев, , , , , , , Берреттини и Доминик Штрикер.

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