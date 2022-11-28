Тони Надаль – Оже-Альяссиму: «Поздравляю с победой в Кубке Дэвиса. Приятно сотрудничать с тобой и твоей командой»

Тони Надаль поздравил Феликса Оже-Альяссима с успешным завершением сезона. 22-летний канадец в этом году выиграл четыре турнира ATP, дебютировал на итоговом и взял ATP Сup и Кубок Дэвиса cо сборной.

«Поздравляю Феликса с вкладом в первую для Канады победу в Кубке Дэвиса. И поздравляю с потрясающим годом, который привел тебя к итоговому турниру в Турине. Приятно сотрудничать с тобой и твоей командой», – написал тренер.

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