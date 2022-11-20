Тэйлор Фриц: «Чувствую себя на своем месте. Я доказал, что заслуживаю находиться в топ-10»

Американец Тэйлор Фриц ответил на вопрос, чувствует ли он себя на своем месте в топ-10.

«Попасть в топ-10 и набрать нужное количество очков нелегко. Еще есть дополнительный стресс из-за необходимости показывать стабильные результат.

Я чувствую себя на своем месте. По-моему, я доказал, что заслуживаю находиться в топ-10. И мне просто нужно упорно работать.

К счастью, я могу извлечь из этого сезона много положительных моменты. Я закончил его там, где закончил, хотя пропустил почти весь грунтовый сезон, не тренировался перед началом хардового сезона. У меня были травмы, но я все равно провел очень стабильный год.

Сейчас мне не терпится вернуться к работе, дальше прогрессировать и в следующем году закрепиться на своем месте».

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