Надаль о том, что Джоковичу разрешили въезд в Австралию: «Лучшая новость, особенно когда мы знаем, что сейчас вирус под контролем, кажется, во всем мире»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал, что разрешили въезд в Австралию. Теперь серб сможет принять участие в Australian Open.

«Я всегда повторяю: теннис лучше, когда на корте лучшие игроки. В конце концов, нам не нужно ничего придумывать. Неразбериха, произошедшая в прошлом году в Австралии, не на пользу нашему спорту. Она осталась в прошлом. Роджер больше не играет. Я пропустил много «Больших шлемов» из-за травм. В прошлом году Новак не смог там сыграть. Это уже в прошлом.

Теперь Новак снова сможет играть. Это лучшая новость из возможных, особенно когда мы знаем, что сейчас вирус под контролем, кажется, во всем мире. Так почему бы нет?

Я рад за него. Рад за турнир. Рад за болельщиков. Вот и все».

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