Руне снялся с молодежного итогового турнира ATP
Чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне не сыграет на молодежном итоговом турнире ATP, который пройдет на следующей неделе в Милане.
19-летнего датчанина заменит 140-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди. Он сыграет в зеленой группе.
При этом Руне планирует поехать на взрослый итоговый турнир, где он будет первым запасным.
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