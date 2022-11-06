Руне снялся с молодежного итогового турнира ATP

Чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне не сыграет на молодежном итоговом турнире , который пройдет на следующей неделе в Милане.

19-летнего датчанина заменит 140-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди. Он сыграет в зеленой группе.

При этом Руне планирует поехать на взрослый итоговый турнир, где он будет первым запасным.

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