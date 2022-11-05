Саккари и Швентек – лидеры тура по количеству полуфиналов за последние два сезона. У обеих по 15

Пятая ракетка мира вышла в полуфинал итогового турнира и стала восьмой теннисисткой, выигравшей в двух сетах все три матча группового этапа. В этой статистике учтены результаты с 2003 года, когда был введен текущий формат соревнований.

До Саккари это удавалось , , , , , и .

За последние два сезона Саккари вышла в 15 полуфиналов. Она лидирует по этому показателю вместе с .

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