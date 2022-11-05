Саккари и Швентек – лидеры тура по количеству полуфиналов за последние два сезона. У обеих по 15
Пятая ракетка мира Мария Саккари вышла в полуфинал итогового турнира WTA и стала восьмой теннисисткой, выигравшей в двух сетах все три матча группового этапа. В этой статистике учтены результаты с 2003 года, когда был введен текущий формат соревнований.
До Саккари это удавалось Амели Моресмо, Марии Шараповой, Жюстин Энен, Вере Звонаревой, Петре Квитовой, Серене Уильямс и Элине Свитолиной.
За последние два сезона Саккари вышла в 15 полуфиналов. Она лидирует по этому показателю вместе с Игой Швентек.
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