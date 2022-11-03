Руне обыграл второго подряд соперника из топ-10 и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

19-летний на «Мастерсе» в обыграл девятую ракетку мира – 6:4, 7:5.

Датчанин впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».

В матче с Рублевым он одержал вторую подряд и шестую в сезоне и карьере победу над игроком топ-10. В целом за последние два месяца датчанин выиграл 16 матчей из 18.

За место в полуфинале он поборется с первой ракеткой мира и ровесником .