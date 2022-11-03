Руне обыграл второго подряд соперника из топ-10 и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Rolex Paris Masters Андрей Рублев Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

19-летний Хольгер Руне на «Мастерсе» в Париже обыграл девятую ракетку мира Андрея Рублева – 6:4, 7:5.

Датчанин впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».

В матче с Рублевым он одержал вторую подряд и шестую в сезоне и карьере победу над игроком топ-10. В целом за последние два месяца датчанин выиграл 16 матчей из 18.

За место в полуфинале он поборется с первой ракеткой мира и ровесником Карлосом Алькарасом

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные