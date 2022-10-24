Зверев, скорее всего, не сыграет в Кубке Дэвиса

Шестая ракетка мира Александр Зверев, скорее всего, не сыграет в плей-офф Кубка Дэвиса. Матчи пройдут 21-27 ноября в Малаге.

«На данный момент не похоже, чтобы Александр был готов помочь команде», – сказал капитан сборной Германии в Кубке Дэвиса Михаэль Кольманн.

Ранее Зверев снялся с «Мастерса» в Париже. В этом сезоне он пропустил все турниры после «Ролан Гаррос», на котором порвал связки голеностопа. Он перенес операцию и приступил к полноценным тренировкам в начале августа. Немец планировал вернуться к групповому этапу Кубка Дэвиса, но снялся из-за новой травмы.

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