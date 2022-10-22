Руне о победе над Норри: «До этого я трижды проиграл Кэму. Результат показывает, какую работу пришлось проделать»

19-летний прокомментировал победу над в четвертьфинале в Стокгольме – 6:7, 6:3, 6:3. Они встретились четвертый раз, и Руне впервые выиграл.

«Это был невероятный матч, мы оба играли очень хорошо. Конечно, до этого я трижды проиграл Кэму, поэтому знал, что будет тяжело. Сегодняшний результат показывает, какую работу пришлось проделать.

Я очень доволен, что после тяжелого и очень длинного первого сета остался сосредоточен и нашел путь к победе».

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