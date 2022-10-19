Болельщики в Неаполе устроили протест из-за отмены вечерних матчей

Сегодня в Неаполе второй день подряд отменили часть вечерних матчей, поскольку из-за морского воздуха корты стали слишком скользкими.

Это решение организаторов вызвало недовольство болельщиков, которые требовали вернуть деньги за билеты. В частности они кричали «мошенники», «мы подадим в суд» и «вы все дерьмо».

В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

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