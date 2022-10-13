«Мы очень счастливы». Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением сына
Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первенца. На прошлой неделе жена 22-кратного чемпиона «Больших шлемов» Мария Франциска родила сына, которого назвали Рафаэлем.
«Всем привет! После нескольких дней и множества милых сообщений я просто хочу вас всех поблагодарить! ☺️ Мы очень счастливы, и все очень хорошо! Крепко вас обнимаю🤗», – написал Надаль в твиттере.
Надаль с женой стали родителями! Пара такая скрытная, что 10 лет назад предполагали, что Рафа – гей
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