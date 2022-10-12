Глава ATP о Надале на итоговом: «Он всегда жаловался, что его проводят на харде, а не на грунте. В чем-то он прав»

Глава ATP ответил на вопрос, приедет ли на итоговый турнир ATP. В субботу испанец стал отцом и уже вернулся к тренировкам.

«Не знаю. Надеюсь, что он приедет. Я считаю, что приедет, потому что он никогда не выигрывал итоговый. Он выигрывал все остальное, а этот титул – нет.

Он всегда жаловался, что его проводят на харде, а не на грунте. В чем-то он прав, но это неизбежно с учетом расписания.

В любом случае, я знаю, что это турнир, который он бы хотел выиграть любой ценой, потому что это единственный важный титул, которого ему еще не хватает», – сказал Андреа Гауденци.

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