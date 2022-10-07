Джокович о том, что в его честь назвали насекомое: «Редко в честь еще живого человека называют насекомое или редкий вид животных. Так что это огромная честь»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал то, что в его честь назвали насекомое. После выхода в полуфинал в Астане его спросили, что бы еще он хотел увидеть названным в его честь.

«Я очень благодарен, что удостоился такой чести. Редко в честь еще живого человека называют насекомое или редкий вид животных. Так что это огромная честь.

Я не думаю о том, что еще хотел бы увидеть названным в мою честь. Я просто благодарен, что в честь меня назвали насекомое».

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