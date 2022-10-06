Джокович о Хачанове: «Знаю, какую угрозу он представляет, какими орудиями обладает, знаю его игру»

прокомментировал матч против – они встретятся в четвертьфинале турнира в Астане. В личных встречах серб ведет 6:1.

«Я очень хорошо знаю его игру, мы встречались много раз на разных покрытиях. Не помню, играли ли мы после встречи в Дубае, где я победил в двух тяжелых сетах.

Я знаю, чего ожидать. По-моему, он показывает свой лучший теннис в залах – и несколько лет назад именно в зале выиграл «Мастерс» в Париже, победив меня в финале. Так что я знаю, какую угрозу он представляет. Знаю, какими орудиями он обладает, знаю его игру.

Но я отлично себя чувствую – полностью включен физически, психологически, эмоционально. И когда ты хорошо играешь, все доставляет удовольствие. Надеюсь, я продолжу движение вперед».

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