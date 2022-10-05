Джокович прокомментировал фейковую цитату Шараповой, что он может выиграть 30-40 ТБШ

прокомментировал фейковую цитату . В твиттере запустили фейк, что Шарапова сказала, что Джокович может выиграть 30-40 «Больших шлемов». Ее подхватили некоторые новостные порталы, и Джоковича попросили прокомментировать это мнение Шараповой после выхода во второй круг в Астане.

«Мы с ней общаемся, но несколько месяцев не разговаривали. Я поздравляю ее с тем, что она стала матерью и начала новый этап жизни. У нас с ней всегда были хорошие отношения.

Конечно, это серьезный комплимент от Марии, большой чемпионки. Я не могу этого гарантировать (усмехается). Я бы хотел выиграть как можно больше «Шлемов» и играть еще много лет, но это зависит от множества разных факторов.

Посмотрим, что произойдет. Не только я хочу выигрывать «Большие шлемы».

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