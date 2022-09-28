Евгений Кафельников: «Касаткина заслуженно получила звание заслуженного мастера спорта. Она очень много сделала для страны»

Евгений Кафельников прокомментировал то, что Дарья Касаткина получила звание ЗМС.
«Заслуженно! Так и должно быть. Кто ее критикует? Общественность, которая из себя ничего не представляет. А другая общественность, которая все понимает, знает, что это все заслуженно.
Дарья очень много сделала для страны», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
Сегодня депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что хочет оспорить присвоение ей звания заслуженного мастера спорта.
Депутат Терюшков борется с Касаткиной из-за звания ЗМС. А она над ним только смеется
«Несмотря ни на что, горжусь, что я русская». Касаткина дала интервью Собчак
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе