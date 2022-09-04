Плишкова о проблеме того, что тренеры манипулируют молодыми теннисистками: «Не думаю, что тур тут может что-то сделать»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала проблему того, что тренеры манипулируют теннисистками. Ей задали вопрос об этом в связи с делом Фионы Ферро и словами Виктории Азаренко.

«Я не слышала про Фиону Ферро, так что не знаю, что происходит.

Но вообще я не думаю, что это проблема. Не думаю, что тур тут может что-то сделать. Думаю, тут все в руках игроков.

Конечно, некоторые из них очень молодые. Но у них есть родители. Я думаю, должны найтись люди, чтобы разобраться.

Тур не может влезать в команду. Команда – почти как семья. Они не могут прийти и указывать. Я не думаю, что это правильно.

Но, конечно, можно организовать помощь, если кому-то надо поговорить. И сейчас на каждом турнире вроде бы есть психолог. По-моему, есть.

К тому же между теннисистками и тренерами часто бывают отношения. Это всегда так.

Так что я не знаю, что я об этом думаю. Извините (смех)».

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