Плишкова о проблеме того, что тренеры манипулируют молодыми теннисистками: «Не думаю, что тур тут может что-то сделать»

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала проблему того, что тренеры манипулируют теннисистками. Ей задали вопрос об этом в связи с делом Фионы Ферро и словами Виктории Азаренко.
«Я не слышала про Фиону Ферро, так что не знаю, что происходит.
Но вообще я не думаю, что это проблема. Не думаю, что тур тут может что-то сделать. Думаю, тут все в руках игроков.
Конечно, некоторые из них очень молодые. Но у них есть родители. Я думаю, должны найтись люди, чтобы разобраться.
Тур не может влезать в команду. Команда – почти как семья. Они не могут прийти и указывать. Я не думаю, что это правильно.
Но, конечно, можно организовать помощь, если кому-то надо поговорить. И сейчас на каждом турнире вроде бы есть психолог. По-моему, есть.
К тому же между теннисистками и тренерами часто бывают отношения. Это всегда так.
Так что я не знаю, что я об этом думаю. Извините (смех)».
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