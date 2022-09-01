Ник Кириос: «Моя сила в непредсказуемости и способности не париться в важные моменты»

Ник Кириос рассказал, как отыгрался с 0:40 при счете 4:4 в четвертом сете матча с Бенжаменом Бонзи. В итоге он победил 7:6, 6:4, 4:6, 6:4.

«Я чувствую, что моя сила в непредсказуемости и способности не париться в важные моменты. Честно говоря, я думал, что проиграю. Уже практически готовился к пятому сету.

В тот момент я старался бить из неожиданных позиций. Сделал дропшот, пробил кроссом с форхенда и застал его врасплох подачей с руки. Короче, играл очень непредсказуемо и рискованно. И я знал, что если сыграю иначе, то проиграю. Так почему бы не попробовать?

И я выбрался из безнадежного положения. По-моему, я выиграл девять очков подряд и выиграл матч. Я так резко перевернул ход матча.

Это теннис, очень странный вид спорта. Система подсчета очков просто безумная. Мне очень повезло, что я прошел дальше, потому что он играл достаточно хорошо, чтобы обыграть меня сегодня».

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