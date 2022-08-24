«Какой аргумент сработал, сказать точно я не могу, но рада, что это произошло». Цуренко о том, что Азаренко сняли с выставочного турнира в поддержку Украины

Леся Цуренко прокомментировала то, что Викторию Азаренко сняли с выставочного турнира в поддержку Украины. USTA запретила белоруске участвовать в благотворительном матче из-за возражений украинских игроков.

«Когда мы узнали, что ее участие в мероприятии все же подтверждено, я проанализировала и свою реакцию, и пообщалась со многими знакомыми, украинцами. Конечно, все были шокированы, они не поняли, какое она отношение вообще имеет к этому событию. Нами был предпринят ряд действий, чтобы объяснить USTA, организаторам этого события, что это некорректно и недопустимо для украинской публики, украинского народа. Нам удалось донести эту информацию. Какой аргумент сработал, сказать точно я не могу, но рада, что это произошло.

После инцидента с флагом в Цинциннати мы связались с посольством Украины в США. У нас был разговор по Zoom, и это уже вышло на уровень государственной позиции. […] Я рада, что мы выступили одним фронтом. Опять же, я не знаю, какой именно аргумент сработал, но я рада, что Азаренко изменила свое мнение и решила не участвовать», – цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».

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