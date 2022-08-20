Костюк об инциденте с украинским флагом в Цинциннати: «Мы с самого начала понимали, что туры явно не на нашей стороне. Но такого абсурда никто не ожидал»

74-я ракетка мира украинка Марта Костюк прокомментировала инцидент с флагом Украины на турнире в Цинциннати. Сообщалось, что женщину, сидевшую с флагом на трибунах, попросили уйти с матча россиянок Анастасии Потаповой и Анны Калинской после жалобы одной из участниц.

«Комментариев на эту тему у меня очень много. Это просто в голове не укладывается, как такое могло произойти. WTA очень сильно защищает российских и белорусских спортсменов. [...] Но, как можем видеть, у них триггерная точка – это украинский флаг. [...] А наши просьбы что-то сделать абсолютно игнорируются.

Мы с самого начала понимали, что они явно не на нашей стороне, к сожалению. Но такого абсурда никто не ожидал. И сейчас мы продумываем наши дальнейшие действия.

Сообщалось, что ее убрали с трибун, потому флаг слишком большой. Но сам турнир выкладывал огромный испанский флаг, который висел у них на трибуне. Это так цинично».

Также Костюк прокомментировала выставочный турнир в поддержку Украины, который пройдет 24 августа в Нью-Йорке. Планируется, что в нем примет участие белоруска Виктория Азаренко.

«Конечно, я получила приглашение. Думаю, все наши игроки их получили. Когда мы узнали, что на этом событии будут представители России или Беларуси, я сразу же сказала, что принимать участие не буду. Во-первых, у украинских спортсменов никто не спросил, хотят ли они, чтобы кто-то из этих игроков присутствовал. Это, конечно же, никому не интересно. Турнир будет в День независимости Украины, но мнение украинцев никого не интересует, да?

Во-вторых, непонятно, почему они позвали Викторию Азаренко. От нее не было какой-либо открытой помощи в нашу сторону. […] Не было такого, что она с нами со всеми встретилась и сказала, мол, девушки-ребята, вот вам 10 тысяч, пожалуйста, вы знаете, кому нужно помочь. Такого и в помине не было. С нами у нее никаких хороших личных отношений нет.

Я не понимаю, почему она это делает. Ведь она знает, что мы хотим, чтобы их не было ни на одном турнире, как в Англии. Вопреки этому она на это идет. С нами она даже не общается, а здесь просто берет и делает. Я не могу понять почему? Почему не может сказать турам: слушайте, украинцы реально против, давайте я не буду раздражать их еще больше, не буду их провоцировать. Почему нельзя это сказать?» – приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

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