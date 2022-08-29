Гарсия о том, что ее считают одной из фавориток US Open: «Не думаю, что пару месяцев назад кто-то вообще обо мне думал»

Каролин Гарсия, обыгравшая Камиллу Рахимову в первом круге US Open (6:2, 6:4), прокомментировала то, что ее считают претенденткой на титул.

«Да, это довольно забавно, потому что я не думаю, что пару недель, пару месяцев назад кто-то вообще обо мне думал (улыбается).

Все может измениться очень быстро, и очевидно, что мое выступление в Цинциннати изменило мнение многих людей. Ты проводишь одну хорошую неделю, и ты сразу чемпионка. Это спорт, это теннис. Это одна из причин, почему он нам нравится

Это здорово. Это значит, что я хорошо играю в теннис, я этого очень хотела. Я хочу играть агрессивно и выигрывать как можно больше матчей.

Я просто стараюсь играть как можно лучше и смотрю, к чему это меня приведет. Я концентрируюсь на каждом следующем матче».

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