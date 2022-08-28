Корретха о претензиях теннисисток к мячам US Open: «Возможно, пришло время их поменять – особенно если они не подходят для игры на харде»

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Экс-вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал претензии Иги Швентек и Паулы Бадосы к мячам, которыми играют на US Open

«Возможно, пришло время их поменять – особенно если они не подходят для игры на харде.

Может быть, такие мячи используют, потому что раньше они давали женщинам преимущество, добавляли мощи. Но сейчас женщины бьют очень сильно, и им нужно больше контроля.

И я не думаю, что для US Open станет проблемой поменять мячи. Думаю, им нужно об этом задуматься. Если игрок не может контролировать удар, то играть очень неуютно. Думаю, пришло время подстроиться».

Швентек о мячах, которыми играют в США: «Мне они не нравятся. Игра получается некрасивая»

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