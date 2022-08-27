Касаткина о разгроме Паррри: «Начало было немного напряженным, но я довольна тем, как справилась с нервами»

10-я ракетка мира прокомментировала выход в финал в Гранби. В пятницу она разгромила (6:2, 6:0).

«Я довольна сегодняшним уровнем тенниса. Начало было немного напряженным, но я довольна тем, как справилась с нервами и как играла с середины первого сета и до конца матча.

Играть в финале всегда здорово, потому что мы нечасто туда выходим. К сожалению, это так! Так что я рада быть в финале и готовиться к завтрашнему матчу».

За титул Касаткина поборется с Дарьей Сэвилл, у которой ведет 2:0 в личных встречах (последняя была в 2017-м).

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