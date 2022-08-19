Медведев о разных условиях на разных турнирах: «Я бы хотел, чтобы все корты были как на US Open. Но это же нечестно»

Первая ракетка мира прокомментировал, что US Open – единственный «Большой шлем», где мужчины и женщины играют разными мячами.

– Единственный «Шлем», правда? Не знал. Я удивлен, что есть один такой «Шлем», думал, таких турниров гораздо больше. Я не играл женскими мячами, поэтому ничего не могу сказать. Понятия не имею, в чем разница.

Мне нравятся мячи Wilson для US Open. Если это связано с тем, что они отличаются от женских, я рад, но больше мне нечего добавить.

– Что вам в них нравится?

– Мне нравится, что они быстрые. И когда они изнашиваются, то есть к пятому-шестому или восьмому-девятому гейму, то, на мой взгляд, не так сильно теряют вращение, потому что – это трудно объяснить – они немного уменьшаются и в каком-то смысле лысеют.

Например, мячи Dunlop нравятся мне чуть меньше, но я все-таки могу хорошо играть ими в Австралии. Они после двух геймов распушаются. Мне это не очень нравится, потому что в какой-то момент ты просто начинаешь бить со всей силы.

Мне больше нравятся эти, но это нормально, что мячи разные, и кто-то может сказать, что ему нравятся мячи Dunlop и не нравятся Wilson US Open.

– В разные части сезона и на разных турнирах разные мячи. В чем сложность? В том числе в плане травм и так далее.

– Что касается травм, мне трудно сказать. Иногда в условиях влажности, когда мячи тяжелые, разбухшие и пушистые, это нагружает локоть и плечо. Но опять же, у всех по-разному. Трудно сказать.

На самом деле, сложно любому теннисисту, мы меняем покрытия. Мне до сих пор не удается хорошо выступить в Майами и Индиан-Уэллс, даже если в Майами я играю чуть лучше.

В Майами мой лучший результат – четвертьфинал. В Индиан-Уэллс я никогда не проходил дальше третьего круга, а считаю себя хорошим хардовым игроком (улыбается).

Все в одинаковых условиях. Кому-то нравятся эти корты, кому-то – нет. Я бы хотел, чтобы все корты были как на US Open. Но я же понимаю, что это нечестно. Да и невозможно – даже грунтовые корты разные.

Так что в этом сложность: нужно адаптироваться и стараться побеждать, независимо от покрытия и мячей.

Почему теннисные мячи пушистые? А что будет, если их побрить? И при чем тут собачьи кости?

Ворс на теннисном мяче – важная штука. Его исследовал ученый из НАСА, а игроки берут мячи разной пушистости для разных подач