Норри в матче с Алькарасом повторил лучшую победу в карьере и теперь обновит свой лучший рейтинг

в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати обыграл четвертую ракетку мира – 7:6, 6:7, 6:4. В втором сете британец вел с брейком, а в третьем – уступал 1:3.

Норри шестой раз в 32 матчах обыграл соперника из топ-10 и третий раз победил №4. Более рейтинговых соперников он не обыгрывал никогда.

За счет этой победы британец второй раз вышел в полуфинал «Мастерса». Первый был в прошлом году в Индиан-Уэллс, где он в итоге взял титул.

По итогам этой недели Норри обновит рейтинговый рекорд – станет либо девятым, либо восьмым, если обыграет в полуфинале.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе