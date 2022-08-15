Гауфф о том, что стала №1 в паре: «В детстве я даже не знала, что в разных разрядах отдельные рейтинги»

18-летняя прокомментировала лидерство в парном рейтинге. Она поднялась на первое место после победы в Торонто вместе с .

– Быть №1 очень круто. У меня нет слов. Не знала, что на этой неделе есть такая возможность и что нужно сделать. Но вчера Джессика мне сказала (смеется). Это не выбило меня из колеи. Думаю, будь это одиночка, я бы больше нервничала.

– Вы когда-нибудь ставили цель стать №1 в паре? Потому что вы обе в первую очередь одиночницы.

– Скажу честно, в детстве я даже не знала, что в одиночке и в паре отдельные рейтинги. Так что в тот период – нет. Но когда я пришла в тур и поняла, что могу хорошо выступать в паре, то да.

Не то чтобы я на себя давила, но мне этого хотелось. Кто не хочет быть №1 в каком-то деле?

Когда я пришла в тур, стала хорошо выступать в паре, а мой рейтинг начал расти, я поняла, что стать №1 возможно. А ребенком не знала, что это разные рейтинги.

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