Гауфф станет первой ракеткой мира в паре. В истории WTA была только одна №1 моложе

Теги Мартина Хингис пары WTA Джессика Пегула Кори Гауфф Теннис

Кори Гауфф и Джессика Пегула стали чемпионками турнира в Торонто в паре. В финале они обыграли Николь Меличар и Эллен Перес – 6:4, 6:7, 10-5.

За счет этой победы 18-летняя Гауфф станет первой ракеткой мира в парном разряде. Только Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998-м.

За последний год Гауфф и Пегула выиграли два турнира WTA 1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с Кэйти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с Чжан Шуай.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные