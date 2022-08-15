Гауфф станет первой ракеткой мира в паре. В истории WTA была только одна №1 моложе

и стали чемпионками турнира в Торонто в паре. В финале они обыграли Николь Меличар и Эллен Перес – 6:4, 6:7, 10-5.

За счет этой победы 18-летняя Гауфф станет первой ракеткой мира в парном разряде. Только Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998-м.

За последний год Гауфф и Пегула выиграли два турнира 1000 и сыграли в финале . Кроме того, Гауфф вышла в финал вместе с Кэйти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с Чжан Шуай.

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