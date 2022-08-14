Каспер Рууд: «Я никогда не считал себя грунтовым специалистом. СМИ слишком рано делают выводы и вешают на нас ярлыки»

Каспер Рууд высказался о своих результатах на харде в нынешнем сезоне. Норвежец дошел до финала в Майами и полуфинала в Торонто.

«Медиа слишком сосредоточены на том, специалист ли ты по харду или по грунту. В конце концов, это просто теннис, линии и размеры корта те же.

Да, покрытия разные, но есть люди, которых СМИ называют грунтовиками, а потом они внезапно выстреливают на харде, и все такие: «Вау, что происходит?»

Рафа дважды выигрывал «Уимблдон», четыре раза US Open и дважды Australian Open. Мы все знаем, что он лучший грунтовик в истории. Думаю, СМИ слишком рано делают выводы и вешают на нас ярлыки.

Я никогда не считал себя грунтовым специалистом. Да, это мое любимое покрытие, но мне также нравится играть на харде. Я чувствую, что могу добиваться хороших результатов [на разных покрытиях]. Думаю, в этом году в Майами и Торонто я доказал, что могу выиграть несколько матчей у топов и на харде.

Я не считаю себя лучшим в мире на харде и не буду думать, что могу быть лучшим только на харде, потому что есть много хороших игроков, которые лучше меня. Но я понимаю, что могу добиваться хороших результатов на этом покрытии».

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