Каррено-Буста о выходе в финал «Мастерса»: «В этом году я не показывал свой лучший теннис, так что это очень важно»

Испанец Пабло Каррено-Буста прокомментировал выход в первый в карьере финал «Мастерса».

«Это очень важно. Это, наверное, один из самых важных матчей в моей карьере, борьба за титул, борьба за титул «Мастерса».

До этого я дважды играл в полуфинале – это было четыре и пять лет назад. Для моей уверенности, для меня самого очень важно вновь оказаться в финале.

Пожалуй, В этом году я не показывал свой лучший теннис, так что это очень важно. Завтра я постараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть титул».

Также он поделился ожиданиями от финала против Хуберта Хуркача.

«Мы редко играли с ним, но это всегда были тяжелые матчи. Помню, в прошлом году я уступил ему в финале в Меце, но первый сет проиграл только на тай-брейке. А в другом матче, кажется, я победил его на двух тай-брейках.

Очень сложно принимать его подачу, потому что он подает невероятно – не только на этой неделе, но и всегда. Мне нужно снова быть очень осторожным с собой, попытаться оказать давление в геймах на его подаче и надеяться, что удастся показать один из лучших матчей в туре».

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