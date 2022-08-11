Шамиль Тарпищев: «Что Медведев, что Рублев потихоньку прибавляют, а не уходят назад. То же самое можно сказать и про Хачанова»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты и .

«Рублев играет на свою восьмерку, Хачанов – на тридцатку. Карен не находится в яме, его уровень игры соответствует рейтингу. Для того чтобы расти, ему надо набирать технико-тактические варианты, но это дается ему с трудом.

Что касается Рублева, то ему надо иметь всегда план Б, но он играет только в свой теннис, который не приносит успеха. Над этим ребята работают. Так и формируются сотни: кто-то в топ-50 попал, но 49-м стать не может.

Что Даня [ ], что Рублев потихоньку прибавляют, а не уходят назад. То же самое можно сказать про Карена: у него был спад, не хватало где-то функционалки, но сейчас у него с ней все в порядке. Надеюсь, что Карен еще вполне может претендовать на топ-10», – приводит слова Тарпищева .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе