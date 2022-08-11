Шамиль Тарпищев: «Что Медведев, что Рублев потихоньку прибавляют, а не уходят назад. То же самое можно сказать и про Хачанова»

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты Андрея Рублева и Карена Хачанова.

«Рублев играет на свою восьмерку, Хачанов – на тридцатку. Карен не находится в яме, его уровень игры соответствует рейтингу. Для того чтобы расти, ему надо набирать технико-тактические варианты, но это дается ему с трудом.

Что касается Рублева, то ему надо иметь всегда план Б, но он играет только в свой теннис, который не приносит успеха. Над этим ребята работают. Так и формируются сотни: кто-то в топ-50 попал, но 49-м стать не может.

Что Даня [Медведев], что Рублев потихоньку прибавляют, а не уходят назад. То же самое можно сказать про Карена: у него был спад, не хватало где-то функционалки, но сейчас у него с ней все в порядке. Надеюсь, что Карен еще вполне может претендовать на топ-10», – приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

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