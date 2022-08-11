Алькарас о поражении на старте в Монреале: «Впервые столкнулся с таким давлением – и не справился»

Четвертая ракетка мира 19-летний заявил, что не справился с давлением на турнире в Монреале. В первом матче он проиграл – 7:6, 6:7, 3:6, упустив брейк и матчбол во второй партии.

«Я расстроен. У меня были шансы сделать брейк в начале третьего сета. Я помню, были розыгрыши, в которых я доминировал, а потом принимал плохое решение.

В третьем сете на матчболах Томми (Алькарас отыграл четыре при счете 2:5 – Sports.ru) был единственный момент, когда я играл в свой теннис. Я разочарован тем, что не смог это использовать.

Я впервые не справился с давлением. Я испытывал давление, потому что я второй сеяный, четвертая ракетка мира. Я впервые столкнулся с таким давлением – и не справился.

Теперь мне нужно тренироваться, быть готовым к такому давлению, к таким моментам. Больше ничего сказать не могу».

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