Ник Кириос: «Я стал профессиональнее. На Багамах я каждый день тренировался, а мог бы просто взять недельный отпуск»

Австралиец Ник Кириос рассказал, как изменился его подход к теннису.

«Я стал профессиональнее в повседневной жизни. Ничего не принимаю как должное. Раньше, когда я приезжал куда-то, мне не очень нравилось их исследовать. На кортах не так много общался с болельщиками. Несерьезно относился к тренировкам, проваливал матчи.

Это было трудное время. Я просто пытался разобраться со своей жизнью. Молодому парню, на которого так давили, было тяжело справляться со всем негативом. Бывали недели, когда мне ничего не хотелось делать.

Было невозможно выйти на корт и хорошо выступить. Сейчас команда помогает мне оставаться в равновесии, не знаю.

Разумеется, все зависит от меня. Если я не стараюсь, то зачем нужен физио? Зачем мы тогда путешествуем? С точки зрения усилий все точно зависит от меня.

Мы все ездили на Багамы, и я каждый день тренировался, а мог бы просто взять недельный отпуск. Понимаете, о чем я? Я отношусь ко всему немного серьезнее. И, да, это моя работа. Еще мне нужно зарабатывать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе