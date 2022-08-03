Ник Кириос: «Иногда люди играют финал «Шлема», а потом полгода мучаются. Я не хочу быть таким»

Финалист заявил, что считает себя игроком топ-10. В первом круге в Вашингтоне он обыграл Маркоса Гирона – 6:3, 6:2.

«Иногда люди играют финал «Шлема» или выигрывают «Шлем», а потом полгода мучаются. Я не хочу быть таким игроком. Я хочу быть тем, кто ловит эту волну и продолжает хорошо играть. Не хочу, чтобы у меня были спады.

Я вообще провожу отличный сезон. Если бы на «Уимблдоне» были очки, я бы стоял в топ-15 или топ-20 в мире. И мне кажется, что я играю на таком уровне – если не на уровне топ-10 или топ-5.

Для обычных игроков финал «Большого шлема» – это событие. Конечно, Федерер, Надаль и Джокович провели кучу таких финалов, но для меня это была золотая возможность. И я вел 1:0 по сетам. Сейчас я осмыслил этот матч и столько всего сделал бы иначе. Теперь я делаю все, чтобы снова оказаться в таком положении.

Мы все теперь знаем, что это возможно. Раньше мы не думали, что я могу бороться за «Большие шлемы», но теперь это по-настоящему».

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