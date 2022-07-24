Рууд о том, что никогда не проигрывал в Швейцарии: «Здесь мне все немного напоминает Норвегию – кроме того, что вы платите чуть меньше налогов»

Пятая ракетка мира прокомментировал то, что никогда не проигрывал в Швейцарии. На его счету 16 побед в 16 матчах и по два титула в Гштааде и Женеве.

Сегодня он защитил титул в Гштааде, и его спросили, что помогает ему так успешно выступать в Швейцарии.

«Наверное, швейцарские болельщики.

Сейчас Швейцария – страна с богатой теннисной историей, за последние 18-19 лет Роджер [Федерер] и Стэн [Вавринка] выиграли много «Больших шлемов». Они вдохновляют многих людей по всему миру, включая меня. Они пробились из небольшой страны – в этом плане похожей на Норвегию.

В Швейцарии мне все немного напоминает Норвегию – кроме того, что вы платите чуть меньше налогов. У вас хороший налоговый кодекс. Если норвежские политики сейчас смотрят, я надеюсь, что они и у нас немного снизят ставки».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе