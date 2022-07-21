Карлос Алькарас: «Завершить сезон в топ-3 – хорошая цель, но сейчас я концентрируюсь не на рейтинге, а на попадании на итоговый турнир»

Шестая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своих целях на остаток сезона.

«Завершить сезон в топ-3 – хорошая цель, но сейчас я концентрируюсь не на рейтинге, а на попадании на итоговый турнир. Сейчас это для меня в приоритете. Хочу и дальше выигрывать в каждом матче – так я продолжу прогрессировать.

Конечно, я не ожидал, что так быстро начну добиваться больших результатов, но я правда много работаю. А упорная работа всегда приносит результат, хотя в моем случае это произошло очень быстро и неожиданно».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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