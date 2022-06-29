Джокович о возможном пропуске US Open: «Где логика? Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог сыграть без прививки»

Новак Джокович высказался о возможном пропуске US Open. Сейчас непривитым от коронавируса иностранцам запрещен въезд в страну.

«На днях я переписывался с Теннисом Сандгреном и поблагодарил его за публичную поддержку в этой истории.

Он сказал очень разумные вещи: если вы не пускаете невакцинированных игроков, то не пускайте всех [невакцинированных]. Где логика с точки зрения медицины, что Теннис может играть, потому что он гражданин США, а я не могу? Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог сыграть.

Если меня не допустят на US Open, это не будет концом света и мы пойдем дальше. Но сейчас я полностью сосредоточен на «Уимблдоне».

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