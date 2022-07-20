Джокович и Зверев в заявке US Open, Вавринка воспользовался защищенным рейтингом, Тим – нет

Теги Новак Джокович US Open Ролан Гаррос Стэн Вавринка Аттила Балаш Аляж Бедене Доминик Тим Кайл Эдмунд Александр Зверев Борна Чорич Даниил Медведев Тим Ван Рейтховен Теннис

Опубликована заявка на US Open-2022, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Мужской список возглавил действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев.

В заявке пока остаются Александр Зверев, который восстанавливается после операции на голеностопе, и Новак Джокович, который из-за действующих в США ограничений не может въехать в страну без прививки от коронавируса.

Стэн Вавринка, Борна Чорич, Кайл Эдмунд и Аляж Бедене планируют сыграть по защищенному рейтингу. Чемпион-2020 Доминик Тим им не воспользовался.

Эдмунд не выступал с конца 2020-го. Весной прошлого года он перенес операцию на левом колене.

Последним в основу прошел №101 Тим Ван Рейтховен, первый в списке запасных – Аттила Балаш.

Полностью заявка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные