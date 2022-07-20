Джокович и Зверев в заявке US Open, Вавринка воспользовался защищенным рейтингом, Тим – нет

Опубликована заявка на US Open-2022, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Мужской список возглавил действующий чемпион и первая ракетка мира .

В заявке пока остаются , который восстанавливается после операции на голеностопе, и , который из-за действующих в США ограничений не может въехать в страну без прививки от коронавируса.

, , и планируют сыграть по защищенному рейтингу. Чемпион-2020 им не воспользовался.

Эдмунд не выступал с конца 2020-го. Весной прошлого года он перенес операцию на левом колене.

Последним в основу прошел №101 Тим Ван Рейтховен, первый в списке запасных – Аттила Балаш.

Полностью заявка здесь.

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