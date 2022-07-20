Джокович и Зверев в заявке US Open, Вавринка воспользовался защищенным рейтингом, Тим – нет

Опубликована заявка на US Open-2022, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.
Мужской список возглавил действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев.
В заявке пока остаются Александр Зверев, который восстанавливается после операции на голеностопе, и Новак Джокович, который из-за действующих в США ограничений не может въехать в страну без прививки от коронавируса.
Стэн Вавринка, Борна Чорич, Кайл Эдмунд и Аляж Бедене планируют сыграть по защищенному рейтингу. Чемпион-2020 Доминик Тим им не воспользовался.
Эдмунд не выступал с конца 2020-го. Весной прошлого года он перенес операцию на левом колене.
Последним в основу прошел №101 Тим Ван Рейтховен, первый в списке запасных – Аттила Балаш.
Полностью заявка здесь.