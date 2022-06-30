Ник Кириос: «Я знаю, что приношу теннису. Я один из самых важных людей в туре»

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Австралиец Ник Кириос прокомментировал отношения с трибунами. После первого круга «Уимблдона» он обвинил их в неуважении и плюнул в сторону болельщика, который якобы его оскорблял.

Во втором круге Кириос победил Филиппа Краиновича (6:2, 6:3, 6:1) без инцидентов.

«Мне кажется, что меня иногда не уважают. Поэтому сегодня я хотел показать, что способен показывать очень хороший теннис, когда не отвлекаюсь.

Болельщикам это понравилось. Матч получился деловым.

Я знаю, что приношу теннису. Я один из самых важных людей в туре».

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