Джокович о надрыве мышцы живота на Australian Open-2021: «Я выпил все обезболивающие на свете, прошел все возможные процедуры, был подключен к аппаратам»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил на просьбу сравнить его травму мышц живота на Australian Open-2021 и травму, которую получил на .

«Я не знаю, какой именно характер травмы Рафы. Я слышал, что это надрыв мышцы живота, но не знаю, какой именно. Во время матча с Фрицем я порвал косую мышцу с левой стороны. Понятно, что в таких условиях крайне тяжело играть, но все зависит от того, где именно надрыв. Лично мне больнее всего было подавать.

Нам с моим физиотерапевтом Ули удалось разобраться так, что я смог играть. Хотя звучит безумно, со временем я почувствовал себя лучше. МРТ показала, что разрыв стал больше, но нам удалось заглушить боль – я не чувствовал ее во время матчей, что позволило пройти весь путь.

Травмы – злейший враг любого спортсмена. Нужно отдать Надалю должное за то, как он боролся и выиграл четвертьфинал с такой травмой. Он лучше всех знает свое тело, поэтому решение, продолжать или нет, всегда остается за ним. Очень печально, что на таком крупном турнире, как «Уимблдон», не было второго полуфинала, но ничего не поделаешь».

Джокович напомнил, что его победа на показана в документальном фильме, который выйдет осенью.

«Тогда я снимал все происходящее. Если цель вашего вопроса в том, верят ли некоторые, что можно играть с такой травмой, могу сказать, что это было чрезвычайно сложно. Я выпил все обезболивающие на свете, прошел все возможные терапии и процедуры, был подключен к аппаратам – как я уже сказал, все можно увидеть в этом документальном фильме. Люди могут посмотреть, а потом составить мнение.

По разным причинам работа над документальным фильмом затянулась, но месяц назад мы закончили съемки. Сейчас материал монтируется, так что премьера должна состояться после , в октябре или ноябре».

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