«Уимблдон» отрицает, что Шарапову не пригласили на 100-летие Центрального корта из-за российского гражданства

Организаторы «Уимблдона» опровергли мнение о том, что Мария Шарапова не была приглашена на празднование 100-летия Центрального корта по политическим соображениям, сообщает Daily Mail.

В воскресенье церемонию посетили 26 чемпионов и чемпионок разных лет, 12 из которых, как и Шарапова, выиграли только один титул. В AELTC обвинения отрицают, заявляя, что среди чемпионов приглашение получили те, кто уже находился на «Уимблдоне» в качестве гостя. Также организаторы приглашали тех, кому было близко добраться до Лондона.

Однако источник обратил внимание на то, что «Уимблдон» не включил в нарезку лучших моментов турнира хайлайты финала-2004, когда 17-летняя Шарапова обыграла Серену Уильямс. В этом случае организаторы также отрицают, что это связано с национальностью Шараповой, заявляя, что ролик был не настолько длинным, чтобы вместить всех чемпионов.

«Уимблдон» собрал 26 чемпионов на одном корте. Все млели от Федерера, а Шараповой не было

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