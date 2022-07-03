Сонего о претензиях Надаля по ходу матча: «Ему нужно было просто поговорить с судьей на вышке. Он меня сбил»

остался недоволен поведением по ходу третьего круга «Уимблдона».

Напомним, при счете 4:4 в решающем сете Надаль подозвал Сонего к сетке и сказал ему, что тот слишком протяжно стонет после ударов. После этого разговора судья на вышке попросил итальянца так не делать.

Дальше Надаль выиграл два гейма подряд, и после матча они с Сонего еще минуту обсуждали ситуацию у сетки.

«Игрок не должен подзывать соперника к сетке. Нельзя так делать на «Уимблдоне».

Надалю нужно было просто поговорить с судьей на вышке. Он меня сбил».

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