Надаль извинился перед Сонего за разговор при счете 4:4: «Было неправильно начинать это в тот момент. Но меня поражало то, как он стонал»

Теги Рафаэль Надаль Лоренцо Сонего Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, что извинился перед Лоренцо Сонего за претензии по ходу матча (6:1, 6:2, 6:4). При счете 4:4 в третьем сете Надаль подозвал его к сетке, чтобы поговорить о его стонах.

«Было неправильно начинать разговор в тот момент. Позже я за это извинился. Я допустил ошибку. И я не хотел таким образом его сбивать.

Однако меня поражало то, как он стонал. В том числе прямо перед моим ударом с лета. В предыдущем гейме он так не делал.

Потом мы с ним спокойно поговорили, безо всякого напряжения».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные