Надаль извинился перед Сонего за разговор при счете 4:4: «Было неправильно начинать это в тот момент. Но меня поражало то, как он стонал»

рассказал, что извинился перед за претензии по ходу матча (6:1, 6:2, 6:4). При счете 4:4 в третьем сете Надаль подозвал его к сетке, чтобы поговорить о его стонах.

«Было неправильно начинать разговор в тот момент. Позже я за это извинился. Я допустил ошибку. И я не хотел таким образом его сбивать.

Однако меня поражало то, как он стонал. В том числе прямо перед моим ударом с лета. В предыдущем гейме он так не делал.

Потом мы с ним спокойно поговорили, безо всякого напряжения».

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