Кукушкин, Сок, Росол вышли в основную сетку «Уимблдона»

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На «Уимблдоне» завершилась мужская квалификация. В основную сетку вышли:

  • Александер Ритшар (Швейцария);
  • Джек Сок (США);
  • Раду Албот (Молдова);
  • Лукаш Росол (Чехия);
  • Энцо Коко (Франция);
  • Джейсон Кублер (Австралия);
  • Максимилиан Мартерер (Германия);
  • Макс Перселл (Австралия);
  • Лукаш Кляйн (Словения);
  • Марк-Андре Хуслер (Швейцария);
  • Бернабе Сапата Мираллес (Испания);
  • Дэннис Новак (Австрия);
  • Михаил Кукушкин (Казахстан);
  • Никола Кун (Германия);
  • Кристиан Харрисон (США);
  • Андреа Вавассори (Италия).

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