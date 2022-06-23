Кукушкин, Сок, Росол вышли в основную сетку «Уимблдона»

На завершилась мужская квалификация. В основную сетку вышли:

Александер Ритшар (Швейцария);

(США);

(Молдова);

(Чехия);

Энцо Коко (Франция);

Джейсон Кублер (Австралия);

Максимилиан Мартерер (Германия);

Макс Перселл (Австралия);

Лукаш Кляйн (Словения);

Марк-Андре Хуслер (Швейцария);

Бернабе Сапата Мираллес (Испания);

Дэннис Новак (Австрия);

(Казахстан);

Никола Кун (Германия);

Кристиан Харрисон (США);

Андреа Вавассори (Италия).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе