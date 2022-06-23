Кукушкин, Сок, Росол вышли в основную сетку «Уимблдона»

На «Уимблдоне» завершилась мужская квалификация. В основную сетку вышли:
- Александер Ритшар (Швейцария);
- Джек Сок (США);
- Раду Албот (Молдова);
- Лукаш Росол (Чехия);
- Энцо Коко (Франция);
- Джейсон Кублер (Австралия);
- Максимилиан Мартерер (Германия);
- Макс Перселл (Австралия);
- Лукаш Кляйн (Словения);
- Марк-Андре Хуслер (Швейцария);
- Бернабе Сапата Мираллес (Испания);
- Дэннис Новак (Австрия);
- Михаил Кукушкин (Казахстан);
- Никола Кун (Германия);
- Кристиан Харрисон (США);
- Андреа Вавассори (Италия).
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