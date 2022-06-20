Бадоса о давлении на Радукану: «Многие относятся к ней слишком жестко, но в то же время я могу это понять»

Четвертая ракетка мира прокомментировала давление, с которым столкнулась . После победы на 19-летняя британка ни на одном турнире не дошла до полуфинала.

«Она попала в очень сложную ситуацию и в очень раннем возрасте уже добилась потрясающих вещей. Многие относятся к ней слишком жестко, но в то же время я могу это понять, потому что журналисты есть журналисты.

Но все равно это создает слишком сильно давление, а она еще тинейджер, ей многому нужно научиться. Ей нужно время, ей нужен опыт в туре, и она его получит. Но людям нужно прекратить возлагать на нее давление и ожидания.

Она очень-очень хорошо провела один «Большой шлем», выиграла его, и это показало ее уровень. Но нельзя ждать от нее победы в каждом матче и на каждом турнире. Это невозможно».

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